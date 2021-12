Marvel revela um novo e poderoso Wolverine

A Marvel Comics divulgou novos detalhes de X Deaths of Wolverine #5. A história em quadrinhos trará a chegada do “Wolverine Ômega”, uma nova e poderosa versão do anti-herói.

Pouco se sabe sobre o “Wolverine Ômega” até o momento, mas promete causar impacto no mundo dos X-Men. Outros detalhes devem ser esclarecidos em breve, já que a história em quadrinhos X Deaths of Wolverine #5 será lançada nos Estados Unidos apenas em 23 de março de 2022.

Uma descrição de X Deaths of Wolverine #5 diz: “É Wolverine contra Wolverine?! Em uma missão de viagem no tempo, a verdade será revelada. Mas quem será o Wolverine Ômega?”

Confira abaixo algumas imagens de X Deaths of Wolverine #5, da Marvel (via Comic Book Resources).

Diretor revela quem poderia substituir Hugh Jackman como Wolverine no cinema

Quem Matthew Vaughn escolheria como um novo Wolverine? Em uma nova entrevista, o diretor de X-Men: Primeira Classe, Kingsman e Kick-Ass – Quebrando Tudo revelou quem seria o “substituto ideal” para Hugh Jackman no papel.

São nomes bastante conhecidos. Todos eles também já trabalharam com Matthew Vaughn.

“Ele está mais velho agora, mas eu diria que Tom Hardy teria sido incrível”, disse o diretor ao Comic Book.

“Eu acho que Taron Egerton também poderia interpretar o personagem com facilidade. Aaron Taylor-Johnson também seria uma boa escolha. Acho que Aaron ou Taron seriam minhas duas primeiras escolhas, eles poderiam interpretar o personagem muito bem.”

Hoje, Tom Hardy é mais conhecido por interpretar o Venom na Sony. Aaron Taylor-Johnson interpretou o Mercúrio no MCU, e agora está contratado para viver Kraven, também na Sony.

Desses atores, o único que nunca interpretou um personagem da Marvel é Taron Egerton. Ele já demonstrou interesse em dar vida ao novo Wolverine do cinema, mas deixou claro que não acredita que será escolhido.

Embora Matthew Vaughn não tenha ficado muito tempo com a franquia X-Men, ele lançou uma própria com Kingsman: Serviço Secreto. O prelúdio King’s Man: A Origem está perto de chegar aos cinemas.

King’s Man: A Origem teve muitos adiamentos em seu lançamento por causa da pandemia.

Apesar do grande elenco, King’s Man: A Origem vem sendo bastante criticado. Ainda assim, está confirmado que Kingsman 3 já está em desenvolvimento.

Filmes dos X-Men, com Hugh Jackman como Wolverine, podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.