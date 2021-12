Marvel transforma Hulk e herói fica mais estranho do que antes

Embora a nova série de quadrinhos do Hulk, da Marvel Comics, possa ter apenas começado, já se estabeleceu como uma das abordagens mais estranhas do personagem, como destacado pelo Screen Rant.

Uma nova edição da história em quadrinhos revela que Bruce Banner colocou a “parte Hulk” de sua psique em uma seção que ele chama de “Sala de Máquinas”.

Se o Hulk agora é como uma “nave”, então o combustível é sua raiva, algo que Bruce Banner pode aparentemente manipular à vontade, convocando manifestações de monstros e inimigos para o Hulk lutar dentro de sua paisagem mental.

Isso deixa o Hulk mais furioso, o que por sua vez faz com que ele se torne mais rápido, mais forte e mais poderoso. Sem dúvida, é uma das encarnações mais estranhas do Hulk da Marvel de todos os tempos.

Bebê Hulk tem dieta ainda pior que do bebê Yoda em The Mandalorian

Uma nova revista em quadrinhos da Marvel, intitulada Wastelanders: Wolverine, traz de volta o mundo do Velho Logan. Nessa história inédita, a Casa das Ideias claramente tirou uma página de The Mandalorian.

Na primeira edição da revista, que teve prévias divulgadas pelo Comic Book Resources, vemos que Logan adotou o neto de Bruce Banner, o Hulk.

Vemos um conflito do Wolverine contra a gangue do Motoqueiro Fantasma. Depois de desmembrar vários membros da gangue, com direito a cabeças decepadas, braços voando por aí, algo ainda mais horrível acontece.

Vemos o bebê Hulk comendo um dos braços dos capangas que Wolverine matou. Obviamente Logan impede que ele continue o ato de canibalismo.

Isso espelha o que o bebê Yoda (ou Grogu) faz em The Mandalorian. Em um dos episódios ele come os ovos de uma alienígena que pede para que eles sejam levados a outro planeta.

Veja a página da revista da Marvel, abaixo.