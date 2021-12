Marvel transforma Loki em astro de Bollywood

Loki já foi muitas coisas nos quadrinhos da Marvel, desde vilão dos Vingadores, até candidato à presidência. Agora, ele se tornou um astro de Bollywood em quadrinhos da Ms. Marvel.

Kamala Khan, a Ms. Marvel, visita a primo cientista dela em Ms. Marvel: Beyond the Limit #1. Ela tem um dispositivo no laboratório que permite transportar pessoas para outras realidades.

Quando o laboratório é invadido e a prima de Kamala fica em perigo, ela entre em ação e impede o ladrão antes dele fugir com o dispositivo. No processo, ela encosta nesse objeto e ele mostra ela em diversas outras dimensões.

Quando solta o item, as visões param e tudo parece voltar ao normal, então Kamala volta para casa, mas as coisas não estão bem como ela deixou.

Universo diferente?

Ao entrar em casa, a Ms. Marvel vê os pais dela assistindo um filme de Bollywood enquanto estão muito afetuosos em relação um ao outro. Ela acha estranho e vai para o quarto. Ao voltar, as coisas ficam ainda mais esquisitas.

Os pais dela se tornaram astros de Bollywood, assim como toda a vizinhança. Ao sair de casa, Ms. Marvel é quase atropelada por um elefante, que carrega Loki nas costas.

A edição acaba com a revelação de que Loki é um astro de Bollywood agora. Ficamos sem saber se ele é a causa dessa distorção na realidade. Descobriremos na próxima edição.

É possível que Kamala tenha ido para outro universo simplesmente ao encostar no objeto, ou estamos diante de outra versão da heroína.

De qualquer forma, podemos esperar muita loucura nessa nova revista da heroína da Marvel, que também ganhará uma série no Disney+.

Ms. Marvel Beyond the Limit #1 está à venda nos EUA e pode ser adquirida por meio de plataformas digitais.