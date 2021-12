Motoqueiro Fantasma pode ganhar veículo inusitado na Marvel

Uma das marcas registradas de Robbie Reyes, o Motoqueiro Fantasma, é o Dodge Charger dele, bem diferente da moto da versão clássica do personagem. Ele agora pode ganhar um veículo inusitado.

Nos quadrinhos Marvel Voices: Comunidades, mais especificamente na história Loco-Motion, Reyes diz considerar comprar uma mini-van.

Continua depois da publicidade

A história mostra Robbie levando o irmão mais novo dele, Gabe, para o médico. Eles precisam pegar o trem em Los Angeles, visto que a cadeira de rodas de Gabe não cabe no porta-malas do Dodge de Robbie.

Quando Gabe reclama sobre pegar o trem, Robbie explica por que eles não podem ir de carro e diz que não vai comprar uma minivan. Assim sendo, eles só tem uma escolha.

No entanto, o Motoqueiro Fantasma logo muda de ideia sobre trocar o Charger por uma van. Isso ocorre após uma briga no trem, envolvendo um grupo de racistas.

Minivan do Motoqueiro Fantasma

Eles acabam chegando atrasados no médico e a enfermeira no local ainda briga com Robbie. Nesse ponto, o Motoqueiro Fantasma diz: “talvez eu consiga fazer uma minivan ficar legal”.

Nesse momento claramente se trata de uma piada, mas Robbie Reyes parece estar considerando isso.

Embora uma minivan seja o total oposto de algo ameaçador, pode ser que vejamos isso no futuro, caso um artista consiga criar um visual ameaçador para o veículo mais associado a pais ou mães de família.

Vale apontar que Robbie sempre se preocupa com o irmão dele, então é possível que ele esteja disposto a sacrificar o Dodge Charger dele por Gabe.

Marvel Voices: Comunidades já está à venda nos EUA e pode ser adquirido por meio de plataformas digitais.