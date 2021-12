Mulher-Maravilha ganha namorada em nova série da DC

Depois do novo Superman, Jon Kent, revelar ser bissexual, chegou a vez da Mulher-Maravilha sair do armário. A heroína da DC tem uma nova namorada nos quadrinhos.

Em Dark Knights of Steel, que se passa em um universo fantástico que lembra o período0 medieval, vemos Lois Lane chegando em Themyscira para dar notícias ruins para a Mulher-Maravilha e a princesa Zala, irmã de Kal-El, o Superman.

Lane chega no meio de uma sessão de treinamento e revela a Zala que o pai dela foi morto. Abalada, ela é apoiada pela Mulher-Maravilha, que diz que sempre vai estar ao lado dela.

Nesse momento, a amazona puxa Zala para abraça-la e a beija, antes de Zala voar para longe. Infelizmente, o relacionamento das duas não é mais trabalhado nessa edição.

O GamesRadar, no entanto, indicou que o romance das duas será mais trabalhado daqui para a frente. Infelizmente, não será o relacionamento perfeito, tendo em vista que Zala vai matar o filho do Raio Negro, em busca de vingança pela morte do pai dele.

Mulher-Maravilha é bissexual

Essa é a primeira vez que a Mulher-Maravilha entra em um relacionamento com alguém do mesmo gênero, mas o roteirista Greg Rucka já confirmou que ela faz parte da comunidade LGBTQIA+ no universo DC.

Ao ser perguntado se ela já amou ou teve relacionamentos com outras mulheres, o roteirista disse ao Comicosity: “A resposta é obviamente sim”.

Resta aguardar para saber se a sexualidade da heroína da DC será mais trabalhada em futuras revistas, ou se será algo esquecido daqui para a frente.

Dark Knights of Steel #2 já está à venda nos EUA e pode ser adquirido por meio de plataformas digitais.