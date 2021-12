Nova vilã da DC é versão perturbadora da Batwoman

A DC acaba de receber uma nova vilã perturbadora: a Batwoman Que Ri. Ela veio da Terra-11, um universo alternativo, de acordo com o Screen Rant.

Em Justice League Incarnate #2, os super-heróis da DC se encontram à beira do multiverso.

Continua depois da publicidade

Enquanto eles tentam selar uma rachadura no multiverso, surge a Batwoman Que Ri.

A Batwoman Que Ri não é do Multiverso das Trevas. Em vez disso, a vilã veio da Terra-11. Nessa realidade, Kathy Kane se tornou a Batwoman, mas como o Batman Que Ri, depois de matar sua versão do Coringa, ela foi levada à loucura por uma toxina que a transformou em uma vilã.

Confira abaixo uma imagem do visual da Batwoman Que Ri.

Na TV, série da Batwoman terá Hera Venenosa

A CW divulgou a primeira imagem oficial de Nicole Kang como a Hera Venenosa em Batwoman. A clássica vilã do Batman vai dar as caras na terceira temporada da série do Arrowverso.

A foto mostra Kang, de cabelos vermelhos, e um uniforme curto verde. Duas plantas carnívoras aparecem ao lado dela.

Além da imagem, a CW divulgou a descrição oficial do vindouro arco de Mary Hamilton, que se transforma na Hera Venenosa na série do Arrowverso.

“Agora que ela foi infectada por Hera Venenosa, a altruísta e carinhosa Mary Hamilton (Nicole Kang) que conhecemos e amamos está em segundo plano, substituída por uma versão perniciosa e virulenta de si mesma.”

“Não mais contente com seu papel coadjuvante na equipe, Mary usa seus novos poderes de Hera Venenosa para se levantar, se destacar e expressar suas opiniões e desejos mais profundamente enterrados – independentemente de quem ou o que esteja em seu caminho.”

Veja a foto da Hera Venenosa de Batwoman no fim da matéria.

Batwoman tem exibição da terceira temporada nos Estados Unidos. Enquanto isso, as duas primeiras temporadas estão na HBO Max no Brasil.