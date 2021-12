Novo Coringa é o mais assustador da DC

Um novo Coringa aparece em Future State: Gotham #8 e pode ser a versão mais assustadora do personagem da DC (via Comic Book Resources).

Muitas versões do Coringa em vários meios desenvolvem esquemas diabólicos para alcançar suas vitórias contra a população de Gotham, como parte de uma guerra sem fim com o Batman.

Esse não parece ser o caso do novo Coringa, no entanto, que prefere uma abordagem mais direta com suas vítimas.

O novo Coringa faz um trabalho rápido com suas vítimas, cortando-as em pedaços com suas próprias mãos, sem uma única palavra.

Com dentes afiados, o vilão é capaz de arrancar a cabeça de uma de suas vítimas com uma mordida. Esta versão do Coringa é muito diferente das outras do vilão.

Nova versão do vilão

Na maioria das encarnações, o Coringa é uma ameaça mais cerebral do que física.

Normalmente, o Coringa é retratado como um assassino frágil que usa armas e invenções para assassinar suas vítimas.

Mas a nova versão do antagonista do Batman confia na ferocidade absoluta em sua jornada de terror. Não há bombas de gás ou armas surpresa – apenas brutalidade.

O novo Coringa parece ter alguma forma de força aprimorada que o torna quase impossível de ser derrubado por meios convencionais, transformando-o em um adversário muito diferente (mas não menos perigoso) para os heróis de Gotham City.

Future State: Gotham #8, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.