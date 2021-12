Novo herói da DC é versão sinistra de Constantine

Justice League: Incarnate, da DC, trouxe um novo herói que é uma versão sinistra de John Constantine (via Comic Book Resources).

Em uma nova edição da história em quadrinhos, os membros da Liga da Justiça Encarnada se encontram na Terra-13, que é descrita como um mundo cheio de usuários de magia.

Continua depois da publicidade

É nesse universo que existe uma versão inusitada de John Constantine que decidiu se livrar do sobretudo por um traje de super-herói.

Embora use um traje um pouco ridículo, este Constantine ainda é parecido com o que os fãs conhecem. Ele, por exemplo, parece gostar muito de cigarros, assim como a versão da Terra principal da DC.

Confira abaixo algumas páginas que mostram o sinistro Constantine da Terra-13.

Constantine terá nova série na DC

A HBO Max pode estar desenvolvendo uma nova série de Constantine, mas Matt Ryan e Keanu Reeves, que já interpretaram o personagem, não retornarão ao papel.

Segundo Richard Nebens, do Illuminerdi, a HBO Max está trabalhando com a Bad Robot Productions, de J.J. Abrams, para fazer uma série sobre o Constantine.

A série é descrita como uma reinvenção mais sombria do personagem, que será diferente de projetos anteriores com o personagem no audiovisual. Será menos focada em religião e mais focada nos elementos de terror dos quadrinhos de Constantine.

O site aponta que a produção está em busca de um ator para o papel titular e espera escalar um ator não branco no fim dos seus vinte anos, alguém como Riz Ahmed. Guy Bolton supostamente vai escrever o seriado.

Não há previsão de estreia, ou até mesmo de início de produção para essa nova série do Constantine, da HBO Max.