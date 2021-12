Novo herói dos Vingadores é mistura de dois personagens da Marvel

Nos quadrinhos, a Marvel vai apresentar a superequipe Vingadores do Multiverso. O destaque para alguns dos integrantes é uma mistura inusitada do Capitão América com o Hulk.

Essa nova HQ surge como uma derivada da edição comemorativa Os Vingadores #50, que celebrou 750 edições de histórias dos heróis mais poderosos da Terra. Em uma prévia, alguns dos personagens foram revelados.

Continua depois da publicidade

Entre eles está um Capitão América misturado com o Hulk. Além do Gigante Esmeralda possuir o peitoral de Steve Rogers dos quadrinhos, o herói ainda tem um escudo do Capitão América.

A dúvida que fica é se é Bruce Banner que virou o Capitão América ou se é Steve Rogers que assumiu os poderes do Hulk. Possivelmente, isso será respondido no lançamento de Vingadores Para Sempre.

Outra novidade é que essa HQ deve fazer uma ligação com outras mídias. A Capitã Carter de What If?, série animada da Marvel no Disney+, deve aparecer nessa trama.

Veja abaixo a prévia com alguns dos heróis.

Mais sobre os Vingadores do Multiverso

Essa equipe deve ser liderada pelo Motoqueiro Fantasma. Mas, há outros membros curiosos.

Entre eles, um Tony Stark, o Homem de Ferro, que virou o Homem-Formiga. Nessa arte, o personagem também aparece com uma espada.

Vingadores #50 trouxe uma equipe de vilões do multiverso para combater os Vingadores. A partir dessa trama, surgiu a derivada para contar uma outra história, dessa vez com heróis de várias realidades.

Novamente, esses vilões do multiverso devem se reunir para tentar prejudicar diferentes realidades. Com isso, o trabalho também passa para os heróis dos universos paralelos.

A primeira edição de Vingadores Para Sempre #1 chega em 22 de dezembro.