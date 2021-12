O dia em que Batman e o Superman lutaram contra amado herói da Marvel

A DC ocasionalmente faz referência a heróis da Marvel e vice-versa, mas não é sempre que vemos um herói de uma editora aparecendo nas páginas da outra. Uma história do Batman e do Superman já trouxe uma espécie de crossover com Shang-Chi.

Em World’s Finest Comics #232, de Bob Haney, Batman e Superman têm sonhos envolvendo um monge misterioso que os ataca repetidas vezes.

Eles então vão para um instituto de sonhos e conhecem a verdadeira versão do homem, um pacifista chamado Chang-Shi, que trabalha para a fundação Inner Peace (paz interior).

Tanto o Batman, quanto o Superman começam, então, a ver pessoas que morreram recentemente e o kryptoniano descobriu a razão mágica por trás disso. Basicamente Chang-Shi tenta trazer as pessoas de volta por meio dos sonhos.

Ele usa a energia mágica dos sonhos para isso. Batman explica que isso é uma péssima ideia e os dois acabam lutando. Chang-Shi é derrotado e morto pelo próprio leopardo das neves.

Não há conexão direta com Shang-Chi, mas claramente é uma referência de Bob Hope aos quadrinhos da Marvel.

