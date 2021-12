Parece Mortal Kombat: Marvel dá um novo símbolo ao Justiceiro

O Justiceiro vai ganhar uma nova série em quadrinhos em março de 2022 e, com ela, vai ganhar um novo símbolo, que lembra bastante um personagem de Mortal Kombat.

Nos últimos tempos, o símbolo clássico do Justiceiro tem sido usado por grupos de extrema direita, como foi visto na invasão ao capitólio nos EUA.

O símbolo também foi associado à violência policial, dentre outros grandes problemas de nossa sociedade, a tal ponto que muitos pediram que os quadrinhos do personagem fossem cancelados.

Agora, ele ganha um novo símbolo nos quadrinhos de Jason Aaron, com arte de Jesús Saiz e Paul Azaceta, com cores de Dave Stewart.

o símbolo, que já é marca registrada da Marvel, traz uma caveira, com chifres saindo dela. Bem diferente do original, mas que ainda remete ao personagem.

“Tantos grupos diferentes tentaram se apropriar do símbolo do Justiceiro e escrever sua própria história sobre o que esse símbolo significa, para combinar com seus objetivos. Mas eles não conseguem definir a história desse personagem. E é o personagem de Frank Castle que me interessa. A história dele sempre foi uma tragédia sombria e distorcida, sobre um homem consumido pela guerra, para o bem ou para o mal, não importa que tipo de camisa ele use. E é exatamente esse tipo de história que estamos contando aqui”, disse Jason Aaron (via BleedingCool).

Veja o novo símbolo do Justiceiro, que lembra Shao Kahn, de Mortal Kombat, abaixo.

Astro responde sobre volta do Justiceiro da Netflix no MCU

Em uma entrevista à Forbes, Jon Bernthal comentou sobre a possibilidade de voltar como Frank Castle na Marvel. O ator estrelou O Justiceiro, na Netflix.

Ele disse: “Honestamente, não tenho ideia do que pode acontecer. Não é uma resposta padrão. É que eu lido com muitas coisas. De certa forma, seria o último a saber.”

“Eu simplesmente não acho que a questão é ‘se’, mas sim ‘como’. Precisa ser da maneira que o personagem e os fãs merecem. Mas sim, seria incrível.”

O ator acrescentou: “É um personagem que eu sinto que tenho em meus ossos e em meu coração. Sou muito grato pela oportunidade que tive e o futuro não depende de mim. Eu não tomo esse tipo de decisão.”

“A questão é: seremos capazes de acertar? Será sombrio o suficiente? Será ousado o suficiente? Vamos dar aos fãs o que eles merecem? Se a resposta for ‘sim’, eu adoraria participar disso.”

Cancelada com duas temporadas, O Justiceiro segue disponível pela Netflix.