Superman debocha de ideia do pior filme dele

Uma nova história em quadrinhos pegou uma das ideias mais estranhas propostas para um filme do Superman e a tornou canônica, com Jonathan Kent, o novo Superman, adotando um urso polar. Foi uma maneira da DC tirar sarro do conceito (via Screen Rant).

Trata-se de uma referência à exigência do produtor de cinema Jon Peters de que seu filme Superman Lives apresentasse ursos polares em uma cena ambientada na Fortaleza da Solidão.

Superman: Son of Kal-El 2021 Annual #1 aborda a referência com uma subtrama mostrando Jonathan Kent resgatando um urso polar que ficou preso em um fluxo de gelo.

O jovem Superman também se esforçou para alimentar o urso, colhendo frutas silvestres frescas para comer.

Quando o urso pareceu insatisfeito com isto, Superman deixou claro que não mataria um animal para ele.

Uma ideia inusitada para Superman Lives

Uma das ideias mais loucas de Jon Peters para Superman Lives era que a Fortaleza da Solidão tivesse ursos polares como guardas, presumivelmente porque ursos polares de pelúcia seriam brinquedos comercializáveis.

Superman Lives teria Nicolas Cage como protagonista e Tim Burton como diretor.

Com várias reescritas no roteiro, essa ideia dos ursos polares acabou sendo descartada, mas problemas nos bastidores fizeram com que o projeto nunca se concretizasse.

Ainda assim, a ideia dos ursos polares permanece marcada como peculiar e muito bizarra. É divertido que, nos quadrinhos, a DC a tenha reconhecido e tirado sarro da mesma.

Superman: Son of Kal-El 2021 Annual #1, da DC, está à venda nos Estados Unidos.