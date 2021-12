Thor mostra que é mais leal a herói inesperado do que ao Capitão América

Conflitos de heróis sempre trazem uma situação curiosa: quem é leal a quem? Na Marvel, o Thor já mostrou que tem a lealdade com um herói e definitivamente não é o Capitão América.

Se tratando do Deus do Trovão, a situação é curiosa. No cinema, Thor não aparece em Capitão América: Guerra Civil, e assim não escolhe um lado entre o personagem do título e o Homem de Ferro.

Nos quadrinhos, a situação é diferente. Thor mostra que é leal ao Wolverine em Uncanny Avengers #9.

No arco, a tensão entre os Vingadores e Wolverine aumenta. Os heróis da Marvel não gostam dos métodos brutais de Logan.

Quer dizer, quase todos não gostam. Ao saber da decisão do Capitão América de querer tirar Logan da equipe, o Deus do Trovão sai em defesa do mutante.

Thor diz primeiro que guerreiros em tempos sombrios devem matar os adversários – que é o que o Wolverine fez e deixou o Capitão América irritado. Além disso, o Deus do Trovão afirma que Logan é “um homem de honra” e que se tomou tal atitude com certeza foi por uma “causa justa”.

Resta saber se esse sentimento pode um dia se repetir no MCU. Por lá, o Deus do Trovão volta em Thor 4.

Thor: Amor e Trovão chega nos cinemas em 2022

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

