Tia May e vilão do Homem-Aranha formam casal mais quente da Marvel

Na capa de Amazing Spider-Man #80.BEY, a Marvel Comics declarou oficialmente a Tia May e Doutor Octopus, clássico inimigo do Homem-Aranha, como “o casal mais quente dos quadrinhos”.

Tia May e Doutor Octopus se conheceram em uma história em quadrinhos de 1964, que tinha roteiro de Stan Lee.

Os dois, mais tarde, começaram a namorar e quase se casaram. Trata-se de um dos casais mais controversos dos quadrinhos da Marvel, dado o relacionamento particularmente bizarro entre eles.

A descrição da história de Amazing Spider-Man #80.BEY diz: “Com seu sobrinho às portas da morte, May Parker não vai apenas ficar sentada aceitando que as doenças de Peter não têm solução com os meios convencionais.”

“Tia May vai buscar ajuda por meio de seu ex-noivo, o Doutor Octopus! Um dos casais mais polêmicos dos quadrinhos está de volta, e eles são a única esperança para Peter Parker sobreviver!”

Confira abaixo a capa de Amazing Spider-Man #80.BEY, da Marvel, que declara a Tia May e Doutor Octopus como “o casal mais quente dos quadrinhos”.

No cinema, Tia May e Doutor Octopus estão em Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

