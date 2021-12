Venom supera Carnificina e se torna o simbionte mais poderoso na Marvel

A Marvel apresentou o mais poderoso simbionte dos quadrinhos – sem considerar Knull, é claro, em Vingadores: Tech On #5.

A história dos quadrinhos em questão acontece em um universo alternativo, no qual o Homem de Ferro dá armaduras para toda a equipe dos Vingadores depois que o Caveira Vermelha tira os poderes dos heróis da Terra.

Continua depois da publicidade

O Capitão América, Wolverine e Homem-Aranha todos usam trajes tecnológicos e lutam contra uma versão gigante do simbionte Scream, que ganhou mais poderes graças ao Caveira Vermelha.

Invejoso do aumento de poder de Scream, Venom persegue o simbionte gigante por toda a edição, até sugar todo o poder dela. Para conseguir ainda mais poderes, Venom se junta ao Wolverine e a Scream é pulverizada.

O Carnificina é comumente visto como um dos simbiontes mais poderosos do universo Marvel, sendo capaz de vencer Venom com facilidade, mas com o poder adquirido pela armadura e por absorver a força de Scream, Venom é capaz de superar a contraparte vermelha dele.

Dito isso, Knull ainda seria mais forte, por ser o deus de todos os simbiontes no universo 616. Veja uma imagem dos quadrinhos, abaixo.

Sony está desenvolvendo Venom 3

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

“Estamos nos estágios de planejamento agora, mas nosso foco é fazer com que todos assistam Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, revelou a produtora.

Tom Hardy, obviamente, deve retornar como o protagonista de Venom 3. Ainda não se sabe se o diretor Andy Serkis voltará para comandar a sequência.

Mesmo dividindo a crítica e o público, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve grande sucesso de bilheteria. Portanto, não é uma surpresa que Venom 3 esteja em desenvolvimento.

Ainda não há data de lançamento para Venom 3, da Sony.