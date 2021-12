Versão mais problemática do Superman chega à Marvel

A Marvel está trazendo a mais problemática versão alternativa do Superman para seu universo principal, como relatado pelo Comic Book Resources.

Em Timeless #1, Kang, o Conquistador, se encontra com um autor chamado Anatoly Petrov, que está escrevendo sobre os maiores supervilões da história da Marvel.

Determinado a provar sua superioridade sobre o Doutor Destino, Kang leva Petrov através do tempo para testemunhar suas realizações.

Ao fazer isso, Kang e Petrov olham para o futuro da Marvel, indicando histórias para o Justiceiro, Homem-Aranha, os Jovens Vingadores e muito mais. No entanto, a revelação mais surpreendente vem quando Petrov volta para casa para terminar seu trabalho, já que a última página de seu livro revela a chegada de Miracleman.

Enquanto Petrov reflete sobre sua aliança temporária com Kang, ele olha para baixo para um símbolo que ele viu durante suas viagens. É o símbolo icônico do Miracleman, um herói esquecido com mais de 60 anos de história.

O retorno do Miracleman aos quadrinhos

O personagem foi criado por Mick Anglo em 1954 para substituir o Capitão Marvel (Shazam). Ao dizer uma palavra mágica, o jovem Micky Moran poderia canalizar os poderes de um mago em seu corpo, se transformando em um poderoso super-herói.

Em 1982, o personagem teve uma revitalização que o tornou um pouco mais parecido com o Superman.

Miracleman se tornou um herói envelhecido se recuperando dos efeitos persistentes de uma bomba atômica que matou sua família.

A jornada do personagem nos quadrinhos acabou sendo prejudicada por causa dos problemas relacionados aos seus direitos autorais.

A Marvel acabou adquirindo Miracleman há alguns anos, e embora ele tenha permanecido na “geladeira” por muito tempo, parece que agora a editora está mais interessada em usar o personagem de maneira ativa.

Timeless #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

