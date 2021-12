Vilão mais perigoso da DC ganha seguidores fanáticos

Em Robins #2, da DC, dois dos mais novos criminosos de Gotham City, Giggles e Guffaw, se tornam seguidores fanáticos do Coringa (via Comic Book Resources).

Eles não são apenas devotados à ideia do Coringa, mas desejam se tornar ele. Eles são os mais recentes de uma longa linha de seguidores do Coringa, cada um mostrando um nível de devoção que traz uma tragédia cada vez maior.

Giggles e Guffaw acreditam que é possível ter uma conexão emocional com o Coringa.

Como resultado, eles toleram qualquer tipo de abuso por parte do vilão da DC, na esperança de agradá-lo e, quem sabe, se tornar como ele algum dia, mas como vimos outras vezes em outras histórias, as coisas nunca acabam bem para os seguidores do maior inimigo do Batman.

No cinema, Batman ganhará uma nova versão em 2022

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.