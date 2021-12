Vingadores surpreende ao revelar herói mais rápido que The Flash

Alerta de spoilers

Marvel e DC adoram comparar personagens e a editora dos Vingadores fez isso novamente. Na edição 50 das HQs do grupo, um herói foi colocado como mais rápido que o Flash, maior velocista da editora da Liga da Justiça.

No arco, o Deathlok está viajando pelo multiverso para compartilhar informações com variantes deles mesmo. No meio dessa aventura, o personagem insinua que um herói da Marvel é mais rápido que o protagonista de The Flash.

Porém, nesse caso, não se trata de uma competição entre velocistas. Quem está com Deathlok na aventura é o Motoqueiro Fantasma de Robbie Reyes.

Em um diálogo entre os dois, o personagem revela a todos como o Motoqueiro Fantasma realmente é poderoso e rápido. Mas, muitas vezes, o herói parece não querer mostra toda sua força, como o Flash costuma fazer na DC.

“Se totalmente liberado, o seu carro infernal pode vencer qualquer um no universo”, afirma o personagem para Robbie em Vingadores #50.

Mas, como saber que é mais veloz que o Flash? Bem, graças a crossovers entre Marvel e DC.

Herói dos Vingadores é mais rápido que o Flash

Em primeiro lugar, o personagem da Marvel diz estar viajando entre todos os universos. Com isso, poderia estar mencionando também o mundo do crossover da editora e DC.

Em um antigo crossover de Vingadores e Liga da Justiça, as editoras trouxeram uma informação importante. A Força de Aceleração não existe na Marvel, assim nenhum velocista da editora consegue vencer o Flash, que conta com esse poder na DC.

Mas, o Motoqueiro Fantasma pode fazer isso justamente por não ser um velocista. O herói pode se apoiar no sobrenatural, quebrando diversas regras dos quadrinhos.

Nesse arco de Vingadores, o Motoqueiro Fantasma é colocado como um personagem com poderes do multiverso. Ou seja, ao liberar toda força, o herói pode muito bem vencer o Flash e ser mais rápido que o velocista da DC.

Vingadores #50 está disponível na Marvel.