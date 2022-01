Batman revela que odeia um vilão da DC mais do que Coringa

Existe um vilão da DC que o Batman odeia mais do que o Coringa. Não, não é o Charada, o Pinguim e nem o Duas-Caras.

Se há uma coisa que as histórias em quadrinhos revelaram sobre as rivalidades do Batman, é que ele realmente odeia o KGBesta. Sério, o Cavaleiro das Trevas fez coisas realmente terríveis com o vilão.

Batman tecnicamente matou KGBesta mais de uma vez. No entanto, a DC sempre voltou atrás com a decisão.

Em Batman #420, de acordo com o Screen Rant, o Cavaleiro das Trevas lutou com KGBesta nos esgotos de Gotham City.

A luta terminou com Batman trancando o vilão atrás de uma porta de metal, basicamente deixando-o para morrer.

O Batman simplesmente trancou KGBesta em um lugar para que ele morresse de fome. Bizarro, não é?

O ódio de Batman por KGBesta

Acontece que a DC, posteriormente, voltou atrás com essa atitude do Batman. Foi revelado que o Cavaleiro das Trevas na verdade havia chamado a polícia para prender KGBesta, então o vilão não morreu realmente.

Já em Batman #56, em busca de vingança, o Cavaleiro das Trevas acabou atirando em KGBesta com um de seus dispositivos, deixando-o para morrer enquanto ele gritava por ajuda.

No entanto, assim como da outra vez, a DC revelou que o vilão sobreviveu, então o Batman tecnicamente não quebrou a sua regra de nunca matar.

Todos esses casos mostram que o Batman realmente odeia KGBesta, até mais do que o Coringa.

As suas atitudes com o vilão quase sempre são muito radicais, o que é inusitado, embora KGBesta já tenha feito coisas realmente terríveis para deixar o Cavaleiro das Trevas furioso.

No cinema, Batman terá uma nova versão em breve, com Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne. O longa-metragem chegará aos cinemas em 3 de março de 2022.