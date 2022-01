DC dá nova origem nojenta para o Pacificador

Enquanto Pacificador estrela sua própria popular e aclamada série original da HBO Max, a versão em quadrinhos do anti-herói armado tem sua trágica e nojenta história de origem explorada em um novo gibi (via Comic Book Resources).

O escritor Garth Ennis e o artista Garry Brown estão se unindo para a história em quadrinhos Peacemaker: Disturbing the Peace #1, publicada pelo selo Black Label da DC para leitores maduros.

Em uma prévia da edição, Christopher Smith se reúne com uma psiquiatra para ver se seu perfil psicológico o permitirá ingressar no Esquadrão Suicida, e relata uma tragédia macabra atrás da outra que viveu em tenra idade.

Desde o início da era da Fronteira Infinita, Pacificador tem sido um elemento importante do Esquadrão Suicida, enquanto Amanda Waller expande a missão da Força-Tarefa X para eventualmente assumir e controlar a Terra-3, lar do Sindicato do Crime.

No entanto, depois que Waller enviou Pacificador em uma missão perigosa para apreender o Monstro do Pântano, ele foi libertado pelo “Protetor do Verde”.

Sentindo que Waller impediu sua missão de alcançar a paz total a qualquer custo, Pacificador encontrou um aliado improvável, Rick Flag, e se juntou ao próprio esquadrão do Coronel para derrubar Waller.

Uma nova origem para o Pacificador nos quadrinhos

A história de Ennis e Brown oferece uma visão muito mais sombria do que fez de Pacificador a figura letal inabalável que ele é nos quadrinhos hoje.

Embora essa origem difira significativamente da história de fundo retratada na série do Pacificador na HBO Max, ela fornece a Smith uma juventude ainda mais sombria e sangrenta e que o coloca precariamente na linha moral entre herói e vilão.

Peacemaker: Disturbing the Peace #1 é escrita por Garth Ennis e ilustrada por Garry Brown, com cores de Lee Loughridge e letras de Rob Steen.

A arte de capa principal foi feita por Juan E. Ferreyra, com capas variantes contribuídas por Garry Brown, Loughridge, Ryan Brown, Amanda Conner e Alex Sinclair. A edição estará à venda em 25 de janeiro pela DC Comics.

Enquanto isto, a série do Pacificador pode ser assistida pela HBO Max.