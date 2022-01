DC enfim termina com um dos grandes mistérios do Superman

Em um flashback, a Supergirl revelou o motivo pelo qual a kryptonita é tão mortal para os indivíduos de Krypton, como o Superman e a própria Supergirl. Essa revelação veio em uma edição de Supergirl: Woman of Tomorrow, da DC, de acordo com o Screen Rant.

É revelado na história em quadrinhos que fragmentos de kryptonita enfraquecem Superman, Supergirl e outros porque lhes dão uma forma extrema de envenenamento por radiação que causa câncer.

É seguro presumir que, uma vez que a kryptonita esteja a uma distância segura, a super cura dos personagens de Krypton remove o câncer de seus corpos.

Essa situação é irônica, pois o mesmo sol amarelo que lhes dá seus poderes também é o que tornou os destroços de seu planeta natal tão tóxicos para eles.

Curiosamente, a própria kryptonita em si é muito mais sensível à luz dos sóis amarelos do que os super-heróis de Krypton. Isso também ajuda a explicar por que ela pode ser tão perigosa para eles.

Chefe de The Boys revela herói que facilmente surraria o Superman

Para o site The Illuminerdi, Eric Kripke, chefe da série The Boys do Amazon Prime Video, levantou que o Capitão Pátria surraria facilmente o Superman. Pelos poderes dos dois, o herói (ou vilão) do seriado é praticamente uma versão satirizada do Homem de Aço da DC.

Para Kripke, a diferença está justamente na personalidade dos dois. O Capitão Pátria não tem qualquer moral, então faria de tudo para surrar o Superman.

Já Clark Kent é conhecido na DC por seguir as próprias regras, evitando ultrapassar alguns limites. Assim, para o chefe de The Boys, seria fácil essa luta ter um vencedor.

“Com certeza o Capitão Pátria, porque o Superman tem princípios e o Capitão Pátria é um sociopata. Então, o Capitão Pátria não tem qualquer problema em arrancar os testículos do Superman. E o Superman, enquanto isso, vai ficar dando socos acima da cintura. Então, não é como um concurso”, explicou o chefe de The Boys.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano tem previsão para 2022.