DC revela o único personagem que consegue emboscar o Superman

Alerta de spoilers

O Superman é praticamente imbatível na DC. Porém, a editora apresentou um personagem que consegue, ao menos, emboscar o Homem de Aço: Damian Wayne, o Robin.

A revelação foi feita na primeira edição de Superman & Robin. A HQ acompanha mais um arco de Jonathan Kent como o Homem de Aço e tudo começa quando ele está em casa assistindo desenhos na TV.

Nessa trama, Lois Lane pede que o filho não fique vendo TV para saber o que acontece ao redor do mundo. Jonathan, então, diz que pode ouvir tudo sem o aparelho.

Nesse momento, Lois desaparece da cozinha e Damian Wayne aparece em um outro quarto. De repente, o Robin surpreende o Superman, o deixando sem saída.

Não é todo mundo que consegue isso, ainda mais levando em conta todas habilidades do Homem de Aço.

Superman tem o parente mais bobo da DC

O parente mais bobo do Superman ainda é canônico na DC. Foi o que uma nova história em quadrinhos confirmou.

Kru-El está de volta em World of Krypton #1. Sim, o nome do personagem é um trocadilho.

Em relação à árvore genealógica do Superman, Kru-El é o primo do pai do Homem de Aço, Jor-El. Como o nome sugere, Kru-El é um vilão.

Em Krypton, ele costumava fornecer armas para criminosos e acabou sendo exilado na Zona Fantasma. Ele escapava constantemente, causando problemas para Superman e seus companheiros, mas sempre era capturado com facilidade.

Kru-El nunca teve muita importância na DC e é um dos personagens mais idiotas da editora. É uma surpresa que ele tenha retornado nos quadrinhos, mas quem sabe agora não possam dar uma abordagem mais interessante para ele?

Enquanto isso, Superman & Robin está disponível pela DC.