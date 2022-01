DC torna piada de Os Simpsons oficial com o Lanterna Verde

A DC tornou uma piada de Os Simpsons: O Filme oficial com uma história em quadrinhos do Lanterna Verde, de acordo com o Comic Book Resources.

Em uma cena da animação, Marge se pergunta o que o grito que o Vovô Simpson deu na igreja poderia significar. O Cara dos Quadrinhos então teoriza: “Eu acredito que foi esse o som que o Lanterna Verde fez, quando Sinestro o jogou em um tanque de ácido.”

Os Simpsons: O Filme estreou em 2007 e, naquele mesmo ano, uma história em quadrinhos do Lanterna Verde tornou a piada oficial!

Em Green Lantern #25, Hal Jordan e Kyle Rayner devem evitar o ataque de Sinestro com sua astúcia e, quando eles saltam de um prédio, o efeito sonoro é exatamente o mesmo do grito do Vovô Simpson em Os Simpsons: O Filme, o que serve como uma referência à animação.

É óbvio que não há um tanque de ácido envolvido nessa história. Mas ainda é divertido que a DC tenha reconhecido a pequena piada de Os Simpsons: O Filme.

