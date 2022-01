DC transforma anti-herói em Batman sombrio com nova origem

A DC transformou o anti-herói Pacificador em uma versão ainda mais sombria do Batman. Ele recebeu uma nova origem nos quadrinhos recentemente.

Em Peacemaker: Disturbing the Peace #1, os fãs descobrem que os pais do Pacificador cometeram duplo suicídio, matando até seus próprios filhos ao mesmo tempo.

O jovem Pacificador só sobreviveu porque chegou tarde da escola.

Ele mais tarde ganhou um pai adotivo, que também morreu, mas durante um assalto em um banco. Os ladrões roubaram o carro do pai adotivo do Pacificador, sem saber que ele ainda estava dentro.

Os ladrões inicialmente queriam matá-lo, mas descobre-se que o Pacificador acabou se envolvendo com ambos. Isso mudou seriamente o rumo de sua vida.

A trágica nova origem do Pacificador

Essa origem transforma o Pacificador em uma versão ainda mais sombria do Batman, já que ambos surgiram da violência e da tragédia. O caso do Pacificador é ainda pior.

Depois de perder a sua família, Pacificador passou a juventude com os criminosos que mataram o seu pai adotivo. Já o Batman teve a sorte de contar com Alfred ao seu lado, assumindo um rumo oposto ao do Pacificador nesse caso.

Essa nova origem do Pacificador nos quadrinhos da DC, como os fãs devem ter notado, é muito diferente da história que é contada na série em live-action do personagem na HBO Max.

No seriado, por exemplo, o pai do anti-herói ainda está vivo e possui envolvimento com um grupo supremacista.

Peacemaker: Disturbing the Peace #1, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Enquanto isto, a série em live-action do Pacificador, com John Cena, pode ser assistida pela HBO Max.