Deadpool vai se juntar com Wolverine em série da Marvel

O Deadpool se juntará à série de quadrinhos do Wolverine, da Marvel, de acordo com o Comic Book.

Após uma série de acontecimentos importantes nos quadrinhos, Wolverine voltará ao campo das missões mais perigosas, e desta vez Deadpool estará junto com ele em suas aventuras, mesmo que Logan não goste nem um pouco disso.

Confira abaixo uma imagem de Wolverine e Deadpool juntos na série de quadrinhos da Marvel.

Heroína da Marvel é transformada em nova versão do Wolverine

Apesar de sua morte nos quadrinhos há décadas, Gwen Stacy nunca deixou de ser importante na Marvel, com a editora encontrando novas maneiras de continuar apresentando a personagem.

Agora, os leitores poderão acompanhar Gwen-Verse, uma série de quadrinhos que mostrará uma versão de Gwen muito parecida com Wolverine.

Como o título sugere, Gwen-Verse abordará o multiverso, um conceito que vem se tornando cada vez mais popular nos quadrinhos.

Na narrativa, os fãs descobrirão que existe uma variante de Gwen Stacy que é uma espécie de Wolverine, com direito às garras icônicas e um traje muito parecido com o do anti-herói que todos conhecem tão bem.

Originalmente, Gwen Stacy era um interesse amoroso de Peter Parker, o Homem-Aranha, que acabou morrendo em uma batalha do super-herói com o Duende Verde. No cinema, a personagem já foi interpretada por Emma Stone.

Confira no fim da matéria uma arte que mostra o visual da versão alternativa de Gwen Stacy que é muito parecida com Wolverine.

