Filho perdido do Wolverine ganha poder terrível – que nem o pai tem

O filho esquecido do Wolverine no Universo Ultimate uma vez ganhou um poder terrível, que nem o pai tinha. O Screen Rant compartilhou uma matéria sobre essa curiosidade.

Como os fãs sabem, embora o Wolverine tenha as suas garras, elas só são revestidas com Adamantium porque o anti-herói participou de um experimento científico. Antes desse experimento, é como se as garras fossem apenas de osso.

Bom, não é o mesmo caso para o filho do Wolverine no Universo Ultimate. O jovem James Hudson Jr. teve uma mutação secundária que revestiu naturalmente todo o seu esqueleto com um tipo de metal orgânico.

Portanto, James Hudson Jr. apresenta garras de metal sem nem mesmo participar de um experimento. É uma habilidade parecida com a do Colossus, mas no caso esse personagem espalha o metal orgânico pela sua pele e não pelos seus ossos.

Essa característica de James Hudson Jr. é peculiar e terrível porque ninguém é capaz de entender muito bem o metal orgânico que está em seu esqueleto. Também foi revelado uma vez que a estranha substância metálica pode revestir até os dentes do personagem, o que é curioso e bem bizarro.

Marvel revela novos Hulk e Wolverine – eles são bizarros

Novas versões bizarras de Hulk e Wolverine chegaram aos quadrinhos da Marvel. Elas têm uma conexão com o Doutor Octopus (via Comic Book Resources).

Uma prévia de Devil’s Reign: Superior Four #1 revela que o Doutor Octopus conta com versões alternativas que se tornaram Hulk, Wolverine e até Motoqueiro Fantasma. Todas essas versões são parte de uma equipe que, aparentemente, não se dá muito bem.

A explicação para a existência dessas versões alternativas bizarras é simples: você se lembra quando, nos quadrinhos, o Doutor Octopus tomou o corpo do Homem-Aranha e passou a atuar como Homem-Aranha Superior?

Pois bem, em outros universos, o mesmo aconteceu, mas com heróis como Hulk, Wolverine e Motoqueiro Fantasma no lugar do Homem-Aranha.

Confira abaixo algumas páginas de Devil’s Reign: Superior Four #1 com Doutor Octopus e suas versões alternativas bizarras.