Heroína da Marvel rouba grande poder do Homem-Aranha

Alerta de spoilers

Um poder tradicional de Peter Parker como Homem-Aranha é o conhecido “sentido aranha”. Nos quadrinhos da Marvel, a Ms. Marvel mostrou que está roubando essa habilidade do famoso personagem.

O sentido aranha é o arrepio sentido pelo herói quando um perigo está próximo. Em Ms. Marvel: Beyond the Limit #2, a personagem apresentou essa mesma habilidade.

Continua depois da publicidade

No arco, a Ms. Marvel teve alucinações após encontrar uma tecnologia do multiverso. Depois de conseguir acordar desses sonhos, que lembravam um filme de Bollywood, a heroína percebeu que teve uma mudança nos poderes.

Primeiro, a personagem percebe que não está mais se curando rapidamente. Ao mesmo tempo descobre que consegue sentir quando o perigo está próximo, em sua própria versão do sentido aranha.

A Ms. Marvel já começa a adaptar esse poder ao descobrir que alguém está usando a identidade dela para cometer crimes. Na HQ, a heroína quer usar esse sentido aranha dela como um alerta para ir atrás dessa nova vilã.

Confira abaixo a prévia de Ms. Marvel: Beyond the Limit #2, com essa referência ao Homem-Aranha.

Enquanto isso, Homem-Aranha está em cartaz com Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).