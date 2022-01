História mais sombria do Homem de Ferro é muito polêmica para o MCU

A história mais sombria do Homem de Ferro era muito polêmica para o MCU. O Comic Book Resources abordou o assunto em uma nova matéria.

Como os fãs de quadrinhos da Marvel devem saber, o Homem de Ferro era um personagem muito diferente antes de ser vivido por Robert Downey Jr.

Enquanto a versão do super-herói do MCU também tinha alguns problemas com a sua arrogância e irresponsabilidade, o Homem de Ferro dos quadrinhos era ainda mais problemático em alguns sentidos.

O personagem chegou ao fundo do poço com seus problemas nos quadrinhos em uma história chamada “O Demônio na Garrafa”. Sombria, essa narrativa girava em torno da luta de Tony Stark com o alcoolismo.

A história mais sombria do Homem de Ferro

Em uma fase lamentável como super-herói, Homem de Ferro cometeu deslizes que resultaram em grandes tragédias, o que fez com que ele perdesse um lugar de destaque nos Vingadores. Com esses eventos, ele se voltou ainda mais para o alcoolismo, passando a maior parte do tempo bêbado e deprimido.

Com a ajuda do mordomo e da namorada, Tony Stark conseguiu vencer seus problemas com a bebida, tornando-se um homem melhor. Foi um desenvolvimento significativo para o Homem de Ferro, embora ele ainda tenha mantido uma parte de sua personalidade complicada.

Para quem não sabe, “O Demônio na Garrafa” inicialmente seria a grande inspiração para Homem de Ferro 2. Tony Stark até mesmo é visto bebendo bastante em algumas cenas.

No entanto, a Marvel minimizou o enredo porque ele era considerado muito sombrio para o MCU. Como as produções do Marvel Studios são muito voltadas para a família, é comum que alguns elementos potencialmente mais controversos sejam cortados.

Filmes do Homem de Ferro, da Marvel, podem ser assistidos pelo Disney+.

