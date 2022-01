Homem-Aranha: Lady Gaga salvou Peter Parker de um vilão da Marvel

Os fãs do MCU têm uma torcida para que Lady Gaga entre no universo da Marvel. Muitos não sabem, mas nos quadrinhos a atriz e cantora já salvou o Homem-Aranha de um vilão dele.

Esse caso inusitado aconteceu ainda em 2010, na edição #649 de O Espetacular Homem-Aranha. O arco inicialmente seguia Phil Urich, que se tornou um Duende – do grupo de Norman Osborn.

Continua depois da publicidade

Envolvido em um relacionamento com North Winters, fascinada pelo Duende, Phil decidiu pegar alguns itens do laboratório secreto de Norman. Lá, porém, ele foi confrontado por Daniel Kingsley, que tinha assumido o manto do vilão Duende Macabro.

Ao conseguir vencer Daniel, Phil, com intenções duvidosas, pegou o manto do Duende Macabro. A primeira ação dele foi atacar o Horizon Labs, onde Peter Parker estava no primeiro dia de trabalho.

Na luta, o Duende Macabro de Phil Urich deixou o Homem-Aranha desestabilizado com o grito sônico dele. Antes do vilão dar o golpe final, uma colega de Peter conectou Bad Romance, de Lady Gaga, no sistema do laboratório.

A música de Lady Gaga abafou o novo grito do Duende Macabro e fez com que o Homem-Aranha voltasse a ter consciência. Se não fosse a cantora, Peter Parker teria morrido.

O Homem-Aranha até percebe que foi salvo pela cantora. Veja abaixo.

Homem-Aranha está no cinema com Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).