Homem de Ferro acaba de fazer enorme mudança no Universo Marvel

Alerta de spoilers

Homem de Ferro #16 traz uma grande mudança no Universo Marvel dos quadrinhos. Tony Stark volta como um Deus para Terra, o que traz consequências para o planeta e outros personagens.

Como acompanhado no arco do herói, o Homem de Ferro ganhou poderes cósmicos, o que o deixou como um Deus. Nesta edição, o herói volta para Terra e avisa aos Vingadores e ao Quarteto Fantástico que a força será usada para o bem.

Continua depois da publicidade

A primeira atitude de Tony Stark é compartilhar o nível de inteligência dele com todos cidadãos da Terra, o que começa a causar problemas. Jackson Weele, por exemplo, acorda do coma após anos e começa a resolver problemas de trânsito com essa inteligência ganha – mas a solução é praticamente mortal.

Esse caso e outros se transformam em mais problemas para os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Mesmo assim, o Homem de Ferro segue vendo a situação como uma benção.

Nesse cenário, o mundo inteiro da Marvel tem agora uma inteligência ao nível Stark. Sabendo que o gênio sempre teve ideias perigosas, o certo é que essa situação vai ficar ainda pior.

Confira abaixo a prévia.

Homem de Ferro é humilhado por Dane Whitman

Conhecido como o Cavaleiro Negro, Dane Whitman é um personagem poderoso e, em uma história em quadrinhos do Universo Ultimate da Marvel, ele recebeu uma armadura incrível, que fazia até o Homem de Ferro parecer um amador.

Os Supremos da Costa Oeste eram uma equipe criada por Nick Fury como uma força de ataque superpoderosa sob o controle da SHIELD, incluindo heróis menos conhecidos da Marvel.

Quando a equipe se mostrou difícil de controlar, Fury os colocou em estase, com os membros despertados quase uma década depois, durante os efeitos posteriores de um terrível ataque aos Estados Unidos que deixou muitos mortos, a nação fraturada e o Capitão América como presidente.

O Cavaleiro Negro finalmente retorna quando Steve Rogers se recusa a ser intimidado pelas ameaças da Califórnia de se separar dos Estados Unidos.

Em resposta, a liderança do estado reativa os Supremos da Costa Oeste, enviando a grande arma da equipe, o Cavaleiro Negro, Dane Whitman, para derrubar primeiro o Homem de Ferro e depois Thor.

O Cavaleiro Negro do Universo Ultimate tinha uma poderosa armadura que rivalizava com o Homem de Ferro, superando instantaneamente Tony Stark. Confira abaixo uma imagem dessa versão de Dane Whitman.

Enquanto isso, Homem de Ferro #16 está disponível na Marvel.