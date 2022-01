Homem de Ferro segue sendo humilhado por vilão na Marvel

O Homem de Ferro continua sendo humilhado por um vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos: o Doutor Octopus. É incrível como o antagonista se sobressai contra o super-herói quando eles se encontram na Marvel (via Screen Rant).

Uma das primeiras humilhações veio em Marvel Fanfare #22-23, quando o Homem de Ferro subestimou o potencial do Doutor Octopus quando estava construindo uma nova prisão para vilões. Com novos tentáculos, o Doutor Octopus massacrou o Homem de Ferro e provou que podia ser muito mais poderoso do que ele.

A maior humilhação aconteceu em Invincible Iron Man #503, quando o Doutor Octopus manteve o povo de Nova York como refém com uma bomba que mataria milhões de pessoas.

O Homem de Ferro tinha duas opções: consertar os traumas cerebrais do Doutor Octopus ou admitir a derrota e dizer que o vilão era mais inteligente do que ele.

No final, o Homem de Ferro não consegue curar o Doutor Octopus e, com a bomba prestes a ser explodida, se ajoelha perante ao vilão e o chama de “mestre”, admitindo que é muito mais inteligente do que ele.

Para tornar tudo ainda pior, a bomba nem mesmo era real, ou seja, o Doutor Octopus enganou o Homem de Ferro apenas para humilhá-lo com a sua inteligência superior.

Homem de Ferro é constantemente humilhado pelo Doutor Octopus

Uma nova humilhação ainda pode estar a caminho, já que o crossover Devil’s Reign mostrou o Rei do Crime nomeando o Doutor Octopus como um dos líderes da execução de sua proposta de tornar ilegal que qualquer um seja um super-herói.

Com o Homem de Ferro sendo um fora da lei nesse cenário, isto poderia colocá-lo em confronto direto com o Doutor Octopus, e como vimos nas outras vezes, o vilão costuma ter uma grande vantagem contra o super-herói.

No cinema, o Doutor Octopus apareceu recentemente em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), sendo novamente interpretado por Alfred Molina, ator de Homem-Aranha 2. Já o Homem de Ferro do MCU foi vivido por Robert Downey Jr., que se despediu do papel icônico em Vingadores: Ultimato.

