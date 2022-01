Keanu Reeves cria versão sombria do Superman em nova história

Além de se estabelecer como um dos atores mais populares da atualidade, Keanu Reeves conta também com vários empreendimentos interessantes. Muitos fãs não sabem, mas o astro também é um dos autores da HQ BRZRKR – que não faz parte da Marvel ou da DC. Um desenvolvimento recente na história chamou a atenção dos leitores e apresentou uma versão bem mais sombria do Superman.

Criada por Keanu Reeves, a HQ BRZRKR tem conquistado fãs com uma trama sobre o indestrutível imortal B, que leva uma existência marcada pela violência e brutalidade.

A Netflix já está desenvolvendo um filme live-action e uma série animada ambientados no mundo da HQ, que após o lançamento de apenas 6 edições, se torna uma das mais populares da atualidade.

BRZRKR revela que o protagonista B existe como soldado por mais de 80 mil anos. E após um desenvolvimento recente, a trama troca o clima de guerra por uma referência sinistra ao Superman da DC.

Por que a HQ de Keanu Reeves tem versão sombria do Superman?

No capítulo mais recente de BRZRKR – escrito por Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney, Bill Crabtree e Clem Robins – B passa a trabalhar para o governo americano na Ucrânia.

Um dos painéis da HQ mostra B levantando um tanque, uma referência direta à icônica capa de Action Comics #1, na qual o Superman assume uma pose parecida enquanto levanta um carro.

Embora a imagem possa ser considerada uma simples referência ao mundo das HQs, o capítulo também indica que B é o oposto do Homem de Aço.

Na HQ, Jim pergunta a B sobre seu passado, e por que o guerreiro imortal decidiu lutar pelos Estados Unidos.

Ao contrário do Superman, B não decidiu lutar pela América por motivos altruísticos, mas simplesmente para conseguir morrer.

“Tudo que ela queria era morrer. Por isso ele permite que os cientistas dos Estados Unidos o estudem, e eventualmente, o tornem mortal. Ele espera retornar para o reino de onde veio sua alma, e encontrar o Deus do Relâmpago que o enviou para a caverna na infância”, comenta a análise do site CBR.

É um contraste interessante à trama do Superman, enviado para a Terra para escapar de um planeta condenado e se tornar um salvador – não um destruidor como B.

A jornada de B é completamente oposta a de Clark Kent, já que o protagonista se envolve completamente no caos, perdendo assim qualquer semblante de humanidade.

Enquanto o Superman aceita os ensinamentos da Família Kent, B mata seu pai adotivo e perde completamente as esperanças sobre a humanidade.

B explica que não se importa com o que acontece na Terra, e que só decidiu se tornar um soldado para esconder seus instintos assassinos.

É fácil entender porque B assume o caminho do egoísmo: ele não contou com uma infância amada como a do Superman, não pôde experimentar o amor ou ter filhos.

“É por isso que ele deseja a morte: ele é um forasteiro que sabe que a Terra nunca será seu verdadeiro lar”, afirma o CBR.

No Brasil, BRZRKR tem pré-venda pela Panini.