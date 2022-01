Liga da Justiça tem regra boba que muitos fãs da DC não conhecem

A Liga da Justiça tem uma regra considerada boba que muitos fãs da DC não conhecem. Existiu um período nos quadrinhos que nem todos heróis da editora podiam fazer parte da equipe.

O motivo disso foi explicado pelo site CBR. O quadrinista Steve Englehart decidiu criar uma regra de que a Liga da Justiça não aceitava “poderes duplicados”.

Continua depois da publicidade

Ou seja, personagens com poderes semelhantes não podiam se juntar ao grupo. A regra limitava bastante o grupo da DC, mas foi feita para explicar uma situação que chamava atenção do quadrinista.

A Mulher-Gavião sempre ajudava o Gavião Negro nas histórias da DC, mas não era uma integrante da Liga da Justiça. Foi assim que em Liga da Justiça da América #145, dos anos 1970, o quadrinista trouxe uma história para heroína entrar na equipe.

Ao questionar o motivo de não ser aceita inicialmente, a Mulher-Gavião fica sabendo sobre a regra, mas pede para que ela seja ignorada. Curiosamente, o arco trouxe o Superman questionando se devia permitir a heroína na Liga da Justiça.

Após convencimentos de heróis como Batman e Arqueiro Verde, a regra boba é oficialmente descartada. E foi assim também que a Mulher-Gavião conseguiu entrar na equipe da DC.

Herói da Liga da Justiça fica mais forte que o Superman

John Stewart é um dos maiores Lanternas Verdes e agora, nas histórias em quadrinhos, ele é ainda mais poderoso que o Superman, seu colega da Liga da Justiça (via Screen Rant).

Em Green Lantern #9, depois de sofrer uma grande derrota, John Stewart acorda e comenta que deveria se sentir cansado, mas se sente “como o Superman”.

Ele é informado de que os indivíduos de Krypton apenas coletam energia solar, mas aqueles que “ascenderam”, como o próprio John Stewart, podem acessar todas as forças de energia cósmica. No caso, o Lanterna Verde parece ter uma conexão especial com o “Espectro Emocional”.

Como alguém que “ascendeu”, John Stewart pode aproveitar todas as energias cósmicas do Universo DC.

Os anos de treinamento e experiências de Stewart como Lanterna Verde o prepararam para usar o “Espectro Emocional”, o que aumenta ainda mais as habilidades do personagem.

Superman é um dos seres mais poderosos do Universo DC graças à sua capacidade de aproveitar e utilizar a energia solar, mas John Stewart, o Lanterna Verde, é agora mais poderoso, capaz de explorar as forças fundamentais do Universo DC.

John Stewart é um dos principais membros dos Lanternas Verdes. Na DC, ele surgiu como um “reserva” para Hal Jordan, que é considerado o principal Lanterna Verde da editora.

O personagem adquiriu muita popularidade especialmente graças à série animada da Liga da Justiça. Nesse desenho, ele era o principal Lanterna Verde da equipe de super-heróis, com Hal Jordan ficando de fora.

No cinema, é esperado que John Stewart apareça em Tropa dos Lanternas Verdes, ao lado de Hal Jordan. Esse projeto está em desenvolvimento na Warner Bros. há muito tempo, e ainda não há previsão de quando pode ser realmente concretizado.

A história em quadrinhos Green Lantern #9, mencionada no início da matéria, já está à venda nos Estados Unidos.