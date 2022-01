Marvel anuncia nova série do Demolidor

O Demolidor vai ganhar uma nova série nos quadrinhos da Marvel. A editora anunciou que o herói entra em aventura inédita a partir de junho de 2022.

O novo arco de Matt Murdock nos quadrinhos fica com Chip Zdarsky e Marco Checchetto. A história continua após a trama de Demolidor: A Mulher Sem Medo, do próprio Zdarsky.

Com isso, as novas HQs seguem novamente o Demolidor original e Elektra, que foi o foco dessas outras histórias em quadrinhos. Confira abaixo a capa que traz a nova história do personagem na Marvel.

Nova série do Demolidor chega na metade de 2022 na Marvel

A história da nova série do Demolidor ainda não ganhou detalhes. O motivo é que Demolidor: A Mulher Sem Medo acabou de ganhar a primeira edição.

Nessa primeira HQ, uma nova personagem assume o manto de Matt Murdock. É a própria Elektra quem se torna o Demolidor.

O desafio da trama é que Elektra, a assassina mais letal da Marvel, assume um voto de não matar mais. Como Demolidora, a heroína terá que superar os próprios impulsos.

Demolidor: A Mulher Sem Medo foi lançado em janeiro de 2022 pela Marvel. Já a nova série do Demolidor chega em junho do mesmo ano.