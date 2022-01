Marvel faz mudança drástica em um dos heróis mais poderosos

As recentes revistas dos Vingadores mostraram os heróis lutando contra os Mestres do Terror do Multiverso, um grupo que busca conquistar todas as realidades. Em uma das batalhas, uma das heroínas mais poderosas passa por grande transformação.

Depois de Brandy resgatar a Capitã Marvel, que quase se sacrifica indo contra um ataque dos vilões, Brandy consegue parar a heroína e usa os poderes para apagar as bombas de um dos vilões antes delas explodirem.

Quando a poeira abaixa, o Capitão América e a Capitã Marvel veem que, ao usar os poderes dela ao máximo, Brandy acabou envelhecendo.

Com isso, ela passa a usar mais dos poderes dela quase infinitos, com direito a super-força, voo, invulnerabilidade, raios de energia e mais.

Resta aguardar para saber o que essa mudança significará para os quadrinhos dos Vingadores da Marvel e se será permanente.

Veja Brandy transformada, abaixo.

Homem de Ferro e outros heróis de Vingadores viram deuses na Marvel

O Homem de Ferro e diversos outros membros dos Vingadores se tornaram deuses nos quadrinhos da Marvel, ao menos em grau de poder. Isso tem se tornado um subtema das histórias em quadrinhos da editora.

Depois de se unir ao Poder Cósmico, o Homem de Ferro se tornou um dos personagens mais poderosos do universo Marvel. Essencialmente ele se tornou uma espécie de deus.

Agora, em Homem de Ferro #15, ele pode acabar com planetas inteiros com o acenar das mãos. Outros heróis dos Vingadores também adquiriram poderes em níveis similares recentemente.

Tony Stark conseguiu esse poder quando estava contra Korvac. O vilão planejava pegar o poder cósmico para ele, para subjugar a humanidade.

A fim de impedir que Korvac conseguisse cumprir o objetivo dele, o Homem de Ferro absorveu essa energia bruta e conseguiu derrotar o antagonista. Agora ele tem planos próprios para fazer uso desses poderes.

Previamente, Thor ganhou poderes incríveis a fim de defender Asgard do Inverno Sombrio. Thor concordou tornar-se o novo arauto de Galactus, recebendo energia cósmica.

Além deles, a série O Imortal Hulk mostrou o Gigante Esmeralda ficando ainda mais forte, com imortalidade garantida, como o título já indica.

Até mesmo Shang-Chi recebeu energias cósmicas quando usou a espada mística de um deus, conseguindo até mesmo bater de frente contra Thor.

Homem de Ferro #15 está à venda nos Estados Unidos e pode ser adquirida por meio de plataformas digitais.