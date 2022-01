Marvel mata Doutor Estranho e bate recorde

Alerta de spoilers

O Doutor Estranho conseguiu um curioso recorde na Marvel com os quadrinhos de Death of Doctor Strange #6. O Mago Supremo é o primeiro personagem a morrer três vezes em um evento crossover.

Esses eventos costumam terminar com alguma morte impactante. Mas, nesse caso, o arco é justamente sobre a morte do Doutor Estranho, com o personagem falecendo de três formas diferentes – algo inédito na Marvel.

O evento começa com o assassinato de Stephen Strange. O herói dos Vingadores é encontrado na porta de casa com uma faca mágica cravada no peito.

Logo, os monstros inimigos do herói sabem sobre a morte e aparecem na Terra. Porém, eles têm um novo desafio: o Doutor Estranho estava preparado para morte e fez com que um Stephen Strange do passado voasse direto para o futuro para proteger o planeta e investigar o assassinato.

Esse jovem herói descobre que Kaecellius foi o culpado pela morte do mago – o vilão ainda roubou a alma do personagem dos Vingadores.

A partir disso, a história ganha um contorno insano, que leva ao recorde na Marvel.

As mortes do Doutor Estranho na Marvel

Na luta contra Kaecellius, o jovem Stephen Strange acha apenas uma maneira para furar o bloqueio mágico do vilão. O mago usa um feitiço de cura transformando o adversário na antiga versão do Doutor Estranho, já que ele carregava a alma do original.

Essa cura faz com que as duas versões do Doutor Estranho lutem contra uma entidade chamada Child, um vilão ao estilo Galactus. Para vencer o inimigo, o jovem Strange deixa a sua forma astral ser morta – tudo para absorver os poderes do adversário.

Isso deixa o Child vulnerável para que seja morto, ao mesmo tempo que mata o Doutor Estranho jovem. É a segunda morte do herói no evento da Marvel.

Após o Doutor Estranho acabar com a Child, ele encontra Clea, o interesse amoroso, e conta que ele não pode enganar a morte. Os dois dão um último beijo e a alma do mago original vai para o além.

Dessa forma, o herói morreu três vezes no mesmo evento crossover dos quadrinhos, o que é um recorde absoluto na Marvel.

Death of Doctor Strange #6 está disponível na Marvel.