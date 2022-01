Marvel mostra por que só um Hulk pode existir

Hulk parece condenado ao destino de que é poderoso demais para simplesmente existir. Em uma história de universo alternativo, a Marvel mostrou por que só um Hulk já é o bastante para o universo lidar (via Comic Book Resources).

What If?: World War Hulk revelou uma das encarnações mais poderosas do Hulk no multiverso. A história também confirmou que o Hulk está sempre condenado a se tornar uma força de destruição, independentemente da realidade que ele chama de lar.

Continua depois da publicidade

Na Terra-10223, uma explosão derrotou o Hulk. Mas o derramamento de energia também matou todos os heróis próximos, destruindo a maior parte da cidade de Nova York desta realidade.

Os poucos heróis e vilões restantes lideraram um movimento de resistência contra invasores alienígenas, eventualmente recrutando Bruce Banner, o único sobrevivente de Nova York. Com a ajuda do Hulk, os defensores da Terra lutaram contra os invasores.

No entanto, quando uma nova explosão aconteceu, apenas o Hulk sobreviveu.

Hulk está condenado à solidão como uma máquina de destruição

Furioso, o Hulk exigiu que o Surfista Prateado trouxesse Galactus para a Terra, levando ao fim deste mundo controlado pelos invasores. Ainda vivo depois disso tudo, Hulk se tornou o último humano em existência.

Vendo o poder dentro dele, Galactus transformou Hulk em seu novo arauto, nomeando-o como o verdadeiro Destruidor de Mundos.

É um destino genuinamente trágico para o Hulk, mesmo que permita que ele transforme sua raiva em ordem cósmica. Apesar de seus melhores esforços, o Hulk é apenas uma máquina de destruição em escala universal, portanto apenas um Gigante Esmeralda já é o bastante para o Universo Marvel lidar.

No MCU, o Hulk é interpretado por Mark Ruffalo, que retorna ao papel na série da Mulher-Hulk. O lançamento acontece no Disney+ em algum momento de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.