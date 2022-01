Marvel quer que os fãs escolham heróis para nova equipe dos X-Men

A Marvel está pedindo a ajuda dos fãs para escolher uma nova equipe de X-Men. Uma votação está aberta no site da editora, com os votos podendo ser enviados até o dia 13 de janeiro, de acordo com o Comic Book Resources.

A ideia da Marvel é dar controle aos fãs de qual formação dos X-Men eles querem ver. Os heróis mais votados estarão na nova equipe dos X-Men.

Continua depois da publicidade

Os resultados serão anunciados em junho. Eles terão um impacto direto nos quadrinhos dos X-Men.

Não é de hoje que as editoras de quadrinhos pedem as opiniões dos fãs para tomar algumas decisões. Há algumas décadas, por exemplo, a DC abriu uma votação para determinar se Jason Todd, o novo Robin, deveria ser morto, com a maioria dos leitores escolhendo o brutal assassinato do personagem.

O mutante mais dispensável se torna o mais poderoso dos X-Men nos quadrinhos

Um mutante antes considerado dispensável se tornou muito poderoso entre os X-Men. O personagem em questão é Cifra.

Por muito tempo, os poderes de Cifra foram considerados inúteis, em termos do que o mutante pode fazer em campo de batalha.

Cifra é um hiper-linguista, ou seja, ele é capaz de dominar qualquer idioma, seja falado ou escrito, humano ou de origem extraterrestre.

Obviamente, ter a compreensão de qualquer linguagem pode não ajudar muito em algumas situações, mas nos últimos anos, Cifra se tornou um mutante muito importante entre os X-Men. Isso é exemplificado em Inferno #4, mas a verdade é que é uma evolução que vem acontecendo há algum tempo.

Desde que os X-Men deram início a uma nação organizada, Cifra vem tendo um papel essencial como comunicador, ajudando a resolver conflitos que, de outra maneira, seriam bem mais complicados de lidar.

Com o poder de Cifra crescendo entre os mutantes, ele vem tendo cada vez mais destaque entre os X-Men, o que é curioso, considerando como ele era subestimado em outros tempos.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.