Marvel reinventa totalmente vilão de Thor

Alerta de spoilers

Em Thor #21, o Deus do Trovão precisa enfrentar um antigo vilão de uma nova maneira. A Marvel trouxe de volta Mangog, mas reinventado nos quadrinhos.

No arco, Thor está procurando o Mjolnir após o martelo desaparecer. A maior preocupação é que o sumiço faz parte de uma profecia chamada Deuses do Martelo, que diz que o assassino do Deus do Trovão será revelado.

Continua depois da publicidade

Na edição 20, de uma forma bizarra, o Mjolnir foi revelado como o ser destinado a matar Thor. Mas, essa foi apenas a primeira parte da história.

Em um primeiro momento, Thor e Odin conseguem lutar contra esse novo vilão. Os dois poderosos de Asgard enviam o Mjolnir brevemente para o outro lado do universo.

Após esse momento, uma grande revelação é feita em Thor #21.

Marvel reinventa um vilão de Thor

Com a profecia, Odin tem algo a contar para Thor. O Mjolnir carrega a alma da Mãe Tempestade e daqueles que perderam a vida ao criar o martelo do Deus do Trovão.

A volta dele também está ligada a Mangog. O Mjolnir se fundiu com o vilão da Marvel após os dois serem arremessados para o sol.

Ou seja, o martelo do Thor é na verdade um ser vivo. Essa profecia, ao mesmo tempo, cria uma enorme mudança em Mangog.

O vilão apareceu pela primeira vez em 1968 sendo a manifestação de raiva de toda uma raça que foi exterminada por Odin. Por conta do tamanho e da força, Mangog sempre foi um adversário difícil para Thor.

Thor #21 está disponível na Marvel.