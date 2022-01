Marvel revela nova e mais perigosa versão do Hulk

A Marvel revelou uma nova versão do Hulk, que é colocada como a mais perigosa do herói dos Vingadores. Uma imagem dele foi mostrada na capa da edição 6 da nova série em HQ do personagem.

Em Hulk #6, com ilustração de Ryan Ottley e roteiro de Donny Cates, Bruce Banner vai perder o controle da Nave Hulk, permitindo que algo mais poderoso tome a direção.

Esse novo ser é chamado de Titan, que deve afetar a mitologia do Hulk daqui para frente. Essa nova versão do Hulk é colocada pela Marvel como “a mais cruel transformação de Bruce Banner”.

Ao mesmo tempo, Titan terá a “persona mais destrutiva do Hulk”. Mais detalhes não foram revelados, já que a HQ Hulk #6 chega apenas em 16 de fevereiro.

Veja abaixo prévias da HQ.

No MCU, Bruce Banner volta em She-Hulk

Enquanto isso, no MCU, Bruce Banner volta no Disney+. O personagem está confirmado para aparecer na série She-Hulk (Mulher-Hulk).

A última personagem importante a ser co-criada por Stan Lee, Mulher-Hulk (She-Hulk) é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters seus poderes, mas ao contrário de Banner/Hulk, Mulher-Hulk é capaz de manter sua inteligência e personalidade.

Tatiana Maslany também se torna mais um talento feminino a liderar um projeto da Marvel seguindo os passos de Brie Larson em Capitã Marvel e Scarlett Johansson no filme da Viúva Negra.

A série de She-Hulk (Mulher-Hulk) deve chegar em 2022 no Disney+.

