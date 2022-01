Marvel revela que seu vilão mais perigoso é um poderoso herói

Alerta de spoilers

Em Timeless #1, a Marvel revela que o vilão mais perigoso de todos é um poderoso herói, o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Por isso, os personagens desse universo devem cuidar que o personagem nunca mude de lado.

Essa nova HQ se passa em uma linha do tempo que Kang tentou destruir. Como comandante do multiverso, o Conquistador que sobreviveu a guerra das linhas do tempo continuou a política de administrar as realidades.

Continua depois da publicidade

Porém, essa linha do tempo não foi destruída por conta de um personagem. Kang não conseguiu seguir em frente apenas por conta do Senhor Fantástico.

Nessa história, Reed Richards prometeu que protegeria a sua linha do tempo a qualquer preço. O herói da Marvel mostra isso quando decide matar de forma brutal o maior rival dele, o Doutor Destino.

Esse poder do Senhor Fantástico ainda ganhou um reforço para proteger a linha do tempo.

Transformação em grande vilão da Marvel

Após matar o Doutor Destino nessa história, Reed Richards pega a identidade do vilão. O herói do Quarteto Fantástico ainda pega os poderes das Joias da Realidade e do Tempo, as colocando como os próprios olhos.

A ideia do personagem é colocar a linha do tempo dele de volta na principal. Se o herói, ou aqui vilão, não for impedido, um problema massivo a nível do multiverso pode acontecer.

Essa é versão mais perigosa que a Marvel já deu ao herói. Além disso, é extremamente poderosa, tanto que Kang não conseguiu derrotá-lo e ainda quase não sobreviveu.

De moralidade questionável, o Senhor Fantástico mostra que precisa ser observado em qualquer realidade. Alguma hora ele pode se transformar no vilão mais perigoso da Marvel.

Timeless #1, da Marvel, está disponível.