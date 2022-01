Marvel tem uma versão perturbadora de O Rei Leão

Na nova edição de Venom da Marvel Comics, uma versão perturbadora de O Rei Leão se desenrola entre o novo Rei de Preto e seu filho, que está lutando para se tornar um novo Protetor Letal.

O simbionte Venom encena uma tentativa de resgate em Venom #4, de Ram V e Bryan Hitch.

Continua depois da publicidade

No entanto, Dylan precisa ser convencido a realmente se unir e se envolver em uma simbiose genuína com o simbionte de seu pai. Para conseguir isso, é preciso o próprio Eddie usando quatro simbiontes fundidos, criando sua semelhança em uma poça de massa combinada.

Eddie encoraja Dylan a se relacionar com o simbionte, pois uma parte dele sempre estará lá para Dylan, assumindo o manto de Venom.

Momento que lembra O Rei Leão

Este momento entre o rei pai e o filho herdeiro não é diferente de Mufasa falando com Simba para lembrar seu destino (embora com gosma de simbionte sendo usada em vez de nuvens majestosas nas estrelas).

Embora ele possa não ter seu pai físico ao seu lado, Dylan ainda tem Eddie com ele através dos simbiontes, assim como Simba ainda tinha uma conexão com Mufasa através das estrelas e dos reis do passado em O Rei Leão.

Venom #4, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

Já O Rei Leão está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.