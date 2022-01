Marvel traz de volta um vilão bizarro do Homem-Aranha

Iron Man #16, da Marvel, trouxe de volta um dos vilões mais bizarros do cânone do Homem-Aranha (via Comic Book).

A edição mostrou Tony continuar a usar seu domínio sobre o Poder Cósmico, que ele ganhou durante uma grande batalha com Korvac.

Depois de retornar à Terra e ficar cara a cara com os Vingadores e o Quarteto Fantástico, Tony explicou suas esperanças de como ele poderia usar suas novas habilidades – e como ele não conseguia articular as ideias grandiosas que ele tem.

Em vez disso, Tony decidiu conceder a todos na cidade de Nova York seu nível de intelecto, como um teste para ver como suas ideias poderiam ser melhor realizadas.

Entre os impactados pela mudança no intelecto estava ninguém menos que Jackson Weele, também conhecido como o vilão do Homem-Aranha, Big Wheel.

O retorno de Big Wheel

Como as enfermeiras do hospital explicaram, Weele ficou em coma por cinco anos após os eventos de Deadpool And Mercs For Money #4, mas ele acordou de repente. Ele não apenas acordou do coma, mas o fez com uma “ideia incrível”, que ele imediatamente correu para executar.

Isso envolveu pilotar uma versão mais poderosa de sua roda gigante, que ele usou para disparar lasers nas pessoas abaixo dele. Homem de Ferro e Felina lutam contra Big Wheel, antes de Homem de Ferro usar o Poder Cósmico para destruir a roda gigante.

Felina perguntou a Big Wheel sobre o que ele estava fazendo – e determinou que ele estava tentando usar sua tecnologia para melhorar o trânsito.

Como mencionado acima, isso marca a primeira aparição em quadrinhos de Big Wheel desde a história em quadrinhos de Deadpool de 2016, e é seguro dizer que ele retornou com grande destaque.

O personagem é frequentemente considerado como um dos membros mais bizarros da galeria de vilões do Homem-Aranha, até provocando piadas do atual diretor de filmes do Homem-Aranha, Jon Watts, anos atrás.

Mas parece que Big Wheel está de volta ao Universo Marvel, e não há como dizer para onde ele irá ainda.

Iron Man #16 já está à venda nos Estados Unidos.

Iron Man #16 já está à venda nos Estados Unidos.