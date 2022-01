Missão do vilão de Cavaleiro da Lua é dar aos fãs o que eles querem

O novo vilão do Cavaleiro da Lua, o Zodíaco, parece estar repetindo o que os fãs do personagem querem. Ele busca transformar o herói, fazendo ele voltar a ser mais violento.

A atual série em quadrinhos do herói da Marvel mostra o personagem titular descobrindo que os ataques recentes a ele e à comunidade que protege foram orquestrados pelo Zodíaco.

Na sétima edição da série, o Cavaleiro da Lua vai atrás do vilão, mas depara-se com uma série de becos sem saída. A edição termina com a terapeuta do herói voltando para casa, descobrindo que o Zodíaco estava esperando por ela.

O vilão admite todas as ações dele, ter mandado monstros e assassinos contra a comunidade de Marc.

Ele diz que quer discutir com ela como vão colocar “esse jovem de volta nos eixos”, isso sugere que o vilão quer que o herói volte a ser mais violento e passe a se vingar ao invés de proteger as pessoas.

Isso corresponde ao que muitos fãs do personagem da Marvel querem. Muitos preferem ele como um vigilante violento, alguém que é rejeitado por heróis como o Capitão América.

Cavaleiro da Lua chega com série no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já o filme do Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia.

