Nova irmã do Superman passa dos limites com ato violento

A nova irmã do Superman, Zala Jor-El, passou dos limites com um ato violento nos quadrinhos. A personagem é de um universo alternativo dos quadrinhos, onde ela é a Supergirl.

Em Dark Knights of Steel #3 (via Comic Book Resources), Zala Jor-El mata brutalmente um dos membros dos Homens Metálicos depois que ele se opõe contra ela. O comportamento violento da personagem já havia sido mostrado antes, quando ela se vingou de um inimigo matando seu filho, jogando-o de uma grande altura no céu.

Como a Supergirl dessa realidade alternativa, Zala Jor-El apresenta muitos traços em comum com o Superman de Injustice, incluindo a maneira como passa dos limites com a sua brutalidade.

Isso indica que, aos poucos, a personagem deve ser mostrada como uma líder cada vez mais insana, que não mostra piedade com quem está em seu caminho.

Vale lembrar, mais uma vez, que todos esses eventos acontecem fora do universo principal da DC. A personagem Zala Jor-El sequer existe no cânone oficial da editora de quadrinhos.

Na TV, Superman ganhará uma nova versão

Todos sabemos que Tyler Hoechlin é o principal Superman do Arrowverso, participando de Supergirl antes de estrelar a elogiada Superman & Lois. No entanto, o universo compartilhado de séries da DC agora terá uma nova versão do Homem de Aço.

Em entrevista para o Good Day Sacramento, a atriz Kaci Walfall disse que a série Naomi terá uma participação do Superman. Mas não será a mesma versão de Tyler Hoechlin.

“Tyler não esteve no set. Mas estou ansiosa para que os fãs vejam a nossa nova versão do Superman.”

Produção da CW, Naomi é tecnicamente parte do Arrowverso, mas com este sendo agora um multiverso, a série ganha a liberdade de existir em uma realidade um pouco mais independente. Isso explica por que Tyler Hoechlin não é o Superman que aparece no seriado.

Ainda não sabemos qual ator será o Superman de Naomi. A revelação deve ser feita em breve.

Naomi está em exibição pela CW nos Estados Unidos.