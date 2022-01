Novo Venom é muito violento para o MCU

Um novo Venom dos quadrinhos da Marvel seria muito violento para o MCU. Provavelmente nunca o veremos no universo compartilhado (via Comic Book Resources).

Em Avengers Forever #1, os fãs conhecem um personagem conhecido como Caveira Negra. Trata-se de uma fusão do Caveira Vermelha com o simbionte do Venom.

Continua depois da publicidade

O Caveira Vermelha já é um vilão terrível por si só, mas como Caveira Negra, ele consegue ser ainda pior. O personagem demonstra um grande prazer com a tortura, apresentando métodos brutais e muito violentos.

Mistura de Caveira Vermelha e Venom

Sádico, o Caveira Negra vem de um universo no qual ele aprisionou o que restou da humanidade em campos de concentração. Isso mostra o quão terrível ele é.

Com tanta violência ao seu redor, provavelmente nunca veremos essa fusão de Caveira Vermelha e Venom no MCU.

O universo compartilhado é conhecido por seu estilo familiar e divertido, evitando abordar elementos dos quadrinhos que seriam considerados muito sombrios.

Avengers Forever #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.