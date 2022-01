Poderosa heroína vira o novo Homem-Aranha da Marvel

Como parte de uma série de capas variantes que comemoram o aniversário de 60 anos do Homem-Aranha na Marvel Comics, a Capitã Marvel está recebendo seu próprio traje inspirado no super-herói (via Screen Rant).

Na nova capa dos artistas David Baldeon e Israel Silva, Carol Danvers está cercada por Spider-Bots, exibindo seu traje combinado de Capitã Marvel e Homem-Aranha. O design remixa os dois heróis populares da Marvel Comics juntos, e o resultado é algo muito legal.

Recentemente, a Marvel Comics revelou várias novas capas variantes para o aniversário de 60 anos do Homem-Aranha com a editora. Cada variante apresentava heróis ou vilões famosos da Marvel, tendo seus trajes remixados com o do Homem-Aranha.

Os personagens que receberam a abordagem de capa da variante do Homem-Aranha incluem Carnificina de Kyle Hotz e Alex Guimarães, Shang-Chi de Rahzzah, Homem de Ferro de Dan Jurgens, Brett Breeding e Edgar Delgado, o Surfista Prateado de Rod Reis e Thor de Declan Shalvey.

As capas celebram o impacto duradouro que o Homem-Aranha teve na Marvel Comics desde sua estreia em Amazing Fantasy #15 de Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby há mais de 60 anos. Entre os designs mais legais da série de capas está o traje de Homem-Aranha da Capitã Marvel.

A Marvel Comics compartilhou dez capas para as próximas comemorações do aniversário de 60 anos do Homem-Aranha, incluindo a abordagem de David Baldeon e Israel Silva sobre Capitã Marvel.

A capa estrelada por Carol Danvers apresenta a personagem em um novo traje do Homem-Aranha, combinando seu visual icônico com a roupa do Cabeça de Teia. A Capitã Marvel mantém seu capacete moicano, mas com um toque de Homem-Aranha.

A heroína lança teias brilhantes, pois seu traje mantém os elementos principais de seu conjunto original, mas apresenta uma máscara do Homem-Aranha. O visual não muda muito o que torna o traje mais popular da Capitã Marvel ótimo, mas tem elementos suficientes do Homem-Aranha para torná-lo um remix perfeito dos dois heróis.

Mistura de Capitã Marvel e Homem-Aranha

O traje da Capitã Marvel é um dos melhores dos quadrinhos, já que o traje projetado por Jamie McKelvie se tornou instantaneamente icônico após estrear nas páginas de Avenging Spider-Man #9.

No entanto, Baldeon e Silva fizeram um excelente trabalho ajustando a roupa para parecer um traje do Homem-Aranha sem se livrar do que fez o visual da Capitã Marvel brilhar.

Para os leitores que desejam pegar a capa variante da combinação de Capitã Marvel e Homem-Aranha de David Baldeon e Israel Silva para as comemorações do aniversário de 60 anos do herói, a arte aparecerá em Captain Marvel #39.

A capa variante será a última lançada da série de capas estrelando heróis e vilões remixados, já que Captain Marvel #39 chega às lojas de quadrinhos dos Estados Unidos em junho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.