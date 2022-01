Power Rangers se juntam ao universo Marvel e ninguém percebeu

Os Power Rangers japoneses se juntaram ao Universo Marvel, embora muitos fãs possam não ter percebido. Uma nova história em quadrinhos trouxe uma participação especial dos personagens.

A participação especial vem em Avengers: Tech-On Avengers #4, cuja história acontece no Japão. Enquanto Capitã Marvel e Capitão América aparecem conversando na rua, eles passam por um grupo de personagens com visuais peculiares.

De acordo com o Screen Rant, esses personagens são os Power Rangers japoneses, embora eles obviamente não estejam com os seus trajes de batalha. Embora os Power Rangers tenham muitas versões nos Estados Unidos, eles também continuam sendo um grande sucesso no Japão.

Confira abaixo uma imagem dos Power Rangers japoneses em Avengers: Tech-On Avengers #4. Foi uma divertida referência, que curiosamente colocou os personagens no Universo Marvel.

Power Rangers terá universo compartilhado na Netflix

Após o reboot de 2017, que não teve continuação, Power Rangers vai para o streaming. A franquia vai iniciar um universo compartilhado na Netflix, como informa o Deadline.

A Entertainment One, comprada pela Hasbro para produzir conteúdo de TV e cinema, fechou um acordo com a Netflix. Entre as propriedades, a plataforma de streaming vai explorar Power Rangers.

O roteirista Jonathan Entwistle, de The End of the F World, que fez sucesso na plataforma, fica responsável por cuidar da franquia. O presidente da Entertainment One, Michael Lombardo, confirmou para o site o plano.

“Desde que apresentamos Power Rangers para Jonathan, nós imaginamos uma abordagem de um universo completo. Não é apenas uma série, é seguido por filmes e também programas para crianças. Achamos incríveis parceiros de roteiro para ele.”

“Bata na madeira, Netflix está empolgada, nós estamos empolgados. Esperamos ter notícias novas em breve”, afirmou o presidente da produtora.

A abordagem é semelhante a The Witcher. Após a série principal com Henry Cavill, a franquia começou a ganhar derivadas e terá até um programa infantil.

A Netflix, por enquanto, não se pronuncia sobre Power Rangers.

A notícia sobre um novo universo de Power Rangers existe desde 2020. Inicialmente, o Hollywood Reporter tinha afirmado que esse reboot começaria com um filme.

Com o acordo com a Netflix, parece que a abordagem pode ser alterada. Na mesma época, o próprio roteirista tinha celebrado o reinício de Power Rangers.

“Esta é uma oportunidade inacreditável de entregar novos Power Rangers para gerações novas e existentes de fãs que aguardam e adoram. Vamos trazer o espírito analógico para o futuro, aproveitando a ação e a narrativa que fizeram desta marca um sucesso”, disse Entwistle em 2020.

Agora, como citado, os fãs devem esperar por novidades.

Na Netflix, Power Rangers não tem previsão de estreia. Já o reboot de Power Rangers está disponível no Telecine Play.