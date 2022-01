Realidade horrível da Marvel dá uma nova esposa para o Homem-Aranha

A Marvel apresentou nos quadrinhos uma nova realidade alternativa terrível onde as vidas dos seus principais super-heróis poderiam ter sido muito diferentes, com o Homem-Aranha ganhando uma nova esposa (via Comic Book Resources).

Uma nova história em quadrinhos revela que se as coisas tivessem sido diferentes, em uma realidade alternativa, Peter Parker teria se casado com Gwen Stacy, que acabou morrendo no universo principal da Marvel.

Se Gwen Stacy não tivesse morrido, parece que Peter Parker teria permanecido em um relacionamento com ela, em vez de se casar com Mary Jane.

No entanto, há mais do que aparenta nesta nova história em quadrinhos da Marvel, e nem tudo é o que parece, especialmente quando se trata de Gwen Stacy.

Se você olhar atentamente para uma das páginas, quando Gwen Stacy está se olhando no espelho, seus dedos aparecem verdes, o que indica que o reflexo mostrado não está exibindo a verdadeira realidade.

No cinema, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

