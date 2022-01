Revelação do Coringa acaba com antiga lenda do Batman

Uma revelação do Coringa acabou com uma antiga lenda sobre a sua conexão com o Batman nos quadrinhos. O Screen Rant abordou a questão em uma nova matéria.

Em Future State: Gotham #9, Coringa zomba da ideia de que existe uma conexão maior entre ele e o Batman. Ele diz que estaria bem em um mundo sem o Cavaleiro das Trevas.

O vilão diz em um determinado momento: “Estou cansado dessa coisa de dois lados da mesma moeda sobre o nosso ‘relacionamento’. Não existe conexão mística entre nós, eu estarei melhor quando você estiver morto.”

Essa é uma curiosa abordagem sobre a rivalidade do Batman com o Coringa, porque na maioria das vezes é apresentada uma espécie de ligação entre eles. Quase como se fossem dependentes um do outro.

A antiga rivalidade de Batman e Coringa

A rivalidade de Batman e Coringa é uma das mais icônicas dos quadrinhos. Na verdade, até mesmo da cultura pop em geral.

O Batman é conhecido por ter uma grande galeria de vilões, mas Coringa certamente se destaca entre todos eles.

O vilão é tão obcecado pelo Cavaleiro das Trevas que muitas histórias mostraram que, quando ele não está por perto, o Palhaço do Crime perde completamente as suas motivações, mas como vimos em Future State: Gotham #9, esse nem sempre é o caso.

De qualquer maneira, nós veremos Batman e Coringa lutando um contra o outro por muitas outras vezes na cultura pop.

Entre todos os heróis e vilões dos quadrinhos, a relação antagônica entre esses dois personagens realmente se destaca.

Future State: Gotham #9, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.